На территории бывшего БЦБК в Иркутской области появится аквакомплекс и СПА

IrkutskMedia, 5 июня. Во время Петербургского международного экономического форума (18+) губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал с первым запредом ВЭБ.РФ Николаем Цехомским соглашение о сотрудничестве для развития туристического потенциала региона. Большое внимание в этом вопросе будет уделено созданию кластера на территории бывшего БЦБК.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, сейчас на площадке в Байкальске уже идут работы по созданию пространства международного уровня. По решению правительства РФ ранее данная территория уже была выделена в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Берег Байкала». В рамках нового соглашения стороны планируют создать проект аквакоплекса и СПА.
«Преобразование территории бывшего БЦБК в современный туристический кластер — значимый для Приангарья проект. Подписанное с ВЭБ.РФ соглашение закрепляет наши общие подходы: развитие туризма и создание инфраструктуры с учетом особенностей данной территории и природоохранных норм. Это позволит нам превратить бывшую промышленную площадку в точку притяжения для туристов и инвесторов», — отметил Игорь Кобзев.
Действующий на территории бывшего комбината особый режим позволяет привлечь новых инвесторов, ускорить реализацию проектов, обеспечить последовательное и гармоничное развитие территории, соблюдая экологические требования Байкальской природной территории.
На данном этапе уже определены первые потенциальные резиденты. Совокупный объем будущих частных инвестиций превысит 10 млрд рублей. В рамках проекта «Берег Байкала» будет создано около 600 новых рабочих мест. Совокупный объем налоговых отчислений превысит 3 млрд рублей.
О реализации инвестиционных проектов на территории БЦБК уже были подписаны с ООО «УК ББ» и Корпорацией развития Приангарья.
Ранее агентство рассказывало, что Игорь Кобзев и Виталий Мутко в рамках ПМЭФ-2026 подписали два соглашения о сотрудничестве в сфере жилищного хозяйства. В регионе планируют построить около 1 млн кв. метров жилья.