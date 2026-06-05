На территории бывшего БЦБК в Иркутской области появится аквакомплекс и СПА

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, сейчас на площадке в Байкальске уже идут работы по созданию пространства международного уровня. По решению правительства РФ ранее данная территория уже была выделена в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Берег Байкала». В рамках нового соглашения стороны планируют создать проект аквакоплекса и СПА.