НАУФОР предложила смягчить правила инвестирования для молодых участников ПДС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила изменить подход к инвестированию средств в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), предусмотрев различные стратегии в зависимости от возраста участников. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации Банку России.
Согласно инициативе, для молодых участников программы может быть отменено требование о пятилетней безубыточности пенсионных портфелей, а максимально допустимая доля акций в них может быть увеличена с нынешних 40% до 60%. Кроме того, предлагается смягчить требования к достаточности активов фондов для долгосрочных стратегий с горизонтом инвестирования более 10 лет. Для пожилых участников, по мнению ассоциации, целесообразно сохранить текущие требования.
Также НАУФОР предлагает отдельно раскрывать размер вознаграждения НПФ и инвестиционный результат за вычетом комиссий, чтобы участники программы могли объективнее оценивать эффективность управления своими средствами.
В НАУФОР считают, что действующие требования стимулируют негосударственные пенсионные фонды придерживаться консервативных облигационных стратегий и ограничивают возможности получения более высокой доходности для молодых участников ПДС, которые готовы инвестировать на длительный срок.