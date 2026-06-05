НАУФОР предложила смягчить правила инвестирования для молодых участников ПДС

Согласно инициативе, для молодых участников программы может быть отменено требование о пятилетней безубыточности пенсионных портфелей, а максимально допустимая доля акций в них может быть увеличена с нынешних 40% до 60%. Кроме того, предлагается смягчить требования к достаточности активов фондов для долгосрочных стратегий с горизонтом инвестирования более 10 лет. Для пожилых участников, по мнению ассоциации, целесообразно сохранить текущие требования.