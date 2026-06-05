Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союзнапитки: новые правила рекламы энергетиков пока не повлияли на их продажи

В то же время производители рассчитывают на то, что условия не отразятся негативно на их продажах, отметила генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Новые правила рекламы энергетиков пока не повлияли напрямую на их продажи, рассказала ТАСС генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В России с 1 марта 2026 года вступил в силу закон, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.

«Пока нельзя сказать, что есть прямая связь изменений правил рекламы энергетических напитков с темпами продаж», — сказала Андреева.

В то же время, по ее словам, производители рассчитывают на то, что новые условия не отразятся негативно на их продажах.

«Напомним, что продажа тонизирующих напитков запрещена лицам до 18 лет, и до введения запрета эта категория граждан не являлась значительной в структуре продаж. Основные потребители “энергетиков” — это люди среднего возраста», — добавила Андреева.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.