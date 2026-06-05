Союзнапитки: новые правила рекламы энергетиков пока не повлияли на их продажи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Новые правила рекламы энергетиков пока не повлияли напрямую на их продажи, рассказала ТАСС генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
В России с 1 марта 2026 года вступил в силу закон, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.
«Пока нельзя сказать, что есть прямая связь изменений правил рекламы энергетических напитков с темпами продаж», — сказала Андреева.
В то же время, по ее словам, производители рассчитывают на то, что новые условия не отразятся негативно на их продажах.
«Напомним, что продажа тонизирующих напитков запрещена лицам до 18 лет, и до введения запрета эта категория граждан не являлась значительной в структуре продаж. Основные потребители “энергетиков” — это люди среднего возраста», — добавила Андреева.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.