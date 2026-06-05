Газификацию столицы Тувы оценили в 10,5 млрд рублей

«Газификация Кызыла находится в активной фазе реализации в рамках федерального проекта “Чистый воздух”. В рамках работы над газификацией выбран оптимальный вариант — автономная газификация с использованием сжиженного углеводородного газа (СУГ). Специалистами НИИ “Газпром Промгаз” разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) газификации, охватывающее 8 781 частное домовладение и две крупные котельные. Создан региональный оператор автономной газификации для координации проекта. Ведется подготовка к актуализации топливно энергетического баланса республики с учетом газификации на основе СУГ с перспективой до 2035 года. Объем финансирования проекта оценен в 10,5 млрд рублей с поэтапным выделением средств из федерального бюджета», — сообщил Ховалыг.