Газификацию столицы Тувы оценили в 10,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Инвестиции в газификацию столицы Тувы Кызыла составят 10,5 млрд рублей. На первом этапе реализации проекта на сжиженный углеводородный газ планируется перевести 2,5 тыс. домовладений и две котельные, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава региона Владислав Ховалыг.
«Газификация Кызыла находится в активной фазе реализации в рамках федерального проекта “Чистый воздух”. В рамках работы над газификацией выбран оптимальный вариант — автономная газификация с использованием сжиженного углеводородного газа (СУГ). Специалистами НИИ “Газпром Промгаз” разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) газификации, охватывающее 8 781 частное домовладение и две крупные котельные. Создан региональный оператор автономной газификации для координации проекта. Ведется подготовка к актуализации топливно энергетического баланса республики с учетом газификации на основе СУГ с перспективой до 2035 года. Объем финансирования проекта оценен в 10,5 млрд рублей с поэтапным выделением средств из федерального бюджета», — сообщил Ховалыг.
По словам главы Тувы, определен первый этап реализации проекта — планируется перевести на СУГ 2,5 тыс. домовладений и две коммунальные котельные. «Объем поставок СУГ на этом этапе составит до 10 тыс. тонн топлива. Сейчас началась активная фаза реализации: по мере подключения микрорайонов снижение уровня задымленности ожидается уже в первые отопительные сезоны после монтажа оборудования. Для успешной реализации проекта необходимо решить вопросы государственного регулирования цен и субсидий, поскольку СУГ является биржевым и волатильным товаром», — добавил Ховалыг.
Кызыл расположен в Тувинской котловине, где зимой практически отсутствует ветер, загрязняющие вещества, включая дым от печного отопления, скапливаются в приземных слоях атмосферы. Город включен в федеральный проект «Чистый воздух». К 2030 году количество опасных загрязняющих выбросов в городе должно сократиться вдвое по сравнению с показателями 2020 года.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.