В ДНР появится свое производство железобетонных изделий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 100 000 квадратных метров жилой площади в год плюс 35 000 кубов железобетона для восстановления и строительства школ, больниц, дорог, инфраструктуры.
Заявил председатель правительства региона Андрей Чертков.
Он уточнил, что на полях Петербургского международного экономического форума правительство ДНР и «ДСК-Республика» подписали соглашение о строительстве домостроительного завода.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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