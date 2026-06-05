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В ДНР появится свое производство железобетонных изделий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 100 000 квадратных метров жилой площади в год плюс 35 000 кубов железобетона для восстановления и строительства школ, больниц, дорог, инфраструктуры.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 100 000 квадратных метров жилой площади в год плюс 35 000 кубов железобетона для восстановления и строительства школ, больниц, дорог, инфраструктуры.

Заявил председатель правительства региона Андрей Чертков.

Он уточнил, что на полях Петербургского международного экономического форума правительство ДНР и «ДСК-Республика» подписали соглашение о строительстве домостроительного завода.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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