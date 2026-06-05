Казахстан выступил с важным предложением по логистике региона

Пока мировая логистика переживает масштабную трансформацию, страны Центральной и Южной Азии ищут новые точки роста и более эффективные маршруты для торговли.
Одной из ключевых площадок для такого диалога стал Термезский форум, который проходит в Узбекистане с 4 по 6 июня.
Здесь обсуждают не только транспортные коридоры будущего, но и то, как сделать регион более связанным, устойчивым и привлекательным для инвестиций.
Почему это важно.
В последние годы Центральная Азия становится одним из важнейших транзитных узлов Евразии.
Рост грузоперевозок между Востоком и Западом, развитие альтернативных маршрутов и стремление стран сократить сроки доставки товаров делают регион стратегически важным для мировой торговли.
Именно поэтому вопросы транспортной связанности сегодня выходят далеко за рамки отраслевой повестки.
Кто участвует.
Второе заседание Термезского диалога проходит под темой:
«Мир, связанность и устойчивость: формируя основу общего процветания».
На форуме собрались представители стран Центральной Азии, Азербайджана и Афганистана.
Что заявил Казахстан.
На пленарном заседании выступил вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов.
Он отметил, что развитие глобальной логистики требует новых подходов к сотрудничеству между государствами региона.
По его словам, особое внимание необходимо уделять дальнейшему развитию сухопутных транспортных маршрутов Центральной Азии, в том числе в направлении стран Южной Азии.
Это позволит увеличить объемы торговли, ускорить движение грузов и расширить транзитные возможности региона.
Инициатива по цифровизации.
Отдельный акцент в выступлении был сделан на цифровых решениях.
Казахстан предложил усилить взаимодействие между странами через интеграцию информационных систем.
«Необходимо обеспечить постоянный обмен информацией о принимаемых мерах и синхронизировать информационные системы государств региона на единой базовой платформе».
По мнению экспертов, подобный подход способен сократить бюрократические процедуры, ускорить прохождение грузов через границы и сделать международные перевозки более прозрачными.
Сегодня конкуренция идет уже не только между странами, но и между транспортными маршрутами.
Поэтому развитие современных коридоров и цифровых решений становится одним из ключевых факторов экономического роста.
Термезский диалог показывает, что государства региона все активнее ищут совместные решения, которые могут превратить Центральную Азию в один из крупнейших логистических центров Евразии.