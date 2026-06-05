В Омске продают сеть парфюмерных бутиков «Эйфель» за пять миллионов

В Омске выставлена на продажу действующая сеть парфюмерных бутиков известного бренда «Эйфель» (Eyfel). По информации продавца, покупателю предлагается полностью отлаженный бизнес, функционирующий на рынке более семи лет.
Сеть включает четыре островные торговые точки в крупных торговых центрах города: «Мега», «Континент», «Голубой огонёк» и «Первомайский». Каждая зона занимает около 10 кв. метров, все помещения находятся в долгосрочной аренде.
В стоимость объекта включены товарные остатки, торговое оборудование и полностью настроенная автоматизированная система управления. Общая оценка сети составляет 5 млн рублей.
Парфюмерная компания Eyfel была основана в 2008 году в Стамбуле. Фирма выпускает продукцию по мотивам известных мировых ароматов. Омская сеть работала по франчайзинговой системе.