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НОВИКОМ поддержит развитие промышленного потенциала Ростовской области

4 июня в Санкт-Петербурге на площадке ПМЭФ-2026 состоялось подписание соглашения между правительством Ростовской области и банком НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

4 июня в Санкт-Петербурге на площадке ПМЭФ-2026 состоялось подписание соглашения между правительством Ростовской области и банком НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия по ключевым направлениям социально-экономического развития региона. В центре внимания — поддержка предприятий реального сектора экономики, повышение доступности финансовых инструментов для бизнеса, развитие механизмов привлечения инвестиций и внедрение современных банковских технологий.

«Сотрудничество с банком, который системно оказывает поддержку промышленности, безусловно, пойдет на пользу региону. Мы утвердили план совместных действий по развитию предпринимательства, в частности по увеличению объемов поддержки малых предприятий, что соответствует задачам нацпроекта», — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь.

Особое внимание стороны уделят расширению программ поддержки малого и среднего предпринимательства, развитию цифровых финансовых сервисов и использованию инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов.

«Соглашение позволит более рационально и планомерно подходить к реализации приоритетных для региона проектов и выведет наше взаимодействие на новый уровень для дальнейшего укрепления региона», — отметила Елена Георгиева.

Подписание соглашения стало очередным шагом в развитии партнерства между НОВИКОМом и Ростовской областью, направленного на создание благоприятных условий для бизнеса, привлечение инвестиций и реализацию проектов, способствующих устойчивому развитию региона.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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