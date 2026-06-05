НОВИКОМ поддержит развитие промышленного потенциала Ростовской области

«Сотрудничество с банком, который системно оказывает поддержку промышленности, безусловно, пойдет на пользу региону. Мы утвердили план совместных действий по развитию предпринимательства, в частности по увеличению объемов поддержки малых предприятий, что соответствует задачам нацпроекта», — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь.