Миронов предложил запустить программу рефинансирования микрозаймов под 2−3%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Программу рефинансирования микрозаймов под 2−3% годовых на базе банков с госучастием необходимо запустить в РФ. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Справедливая Россия» предлагает запустить на базе банков с госучастием программу выдачи микрозаймов под 2−3% годовых, в том числе для рефинансирования некоторых текущих долгов. То есть по ставке в 10 раз ниже рыночной, потому что только такой кредит можно считать доступным для граждан", — сказал Миронов.
Он добавил, что реализация этой меры имеет смысл «только вместе с реальным повышением доходов населения». В первую очередь этого возможно достичь путем повышения МРОТ до 60 тыс. рублей, отметил депутат.
«Это не просто поддержит людей, а простимулирует потребительский спрос и даст стимул всей экономике», — заключил политик.