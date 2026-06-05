Миронов предложил запустить программу рефинансирования микрозаймов под 2−3%

«Справедливая Россия» предлагает запустить на базе банков с госучастием программу выдачи микрозаймов под 2−3% годовых, в том числе для рефинансирования некоторых текущих долгов. То есть по ставке в 10 раз ниже рыночной, потому что только такой кредит можно считать доступным для граждан", — сказал Миронов.