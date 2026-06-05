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Доля карт «Мир» в платежах России превысила 75%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Доля карт национальной платежной системы «Мир» по итогам первого квартала превысила 75% в общем объеме платежей в России. Об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Доля карт национальной платежной системы «Мир» по итогам первого квартала превысила 75% в общем объеме платежей в России. Об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

По его словам, рост доли «Мир» сопровождается снижением использования международных платежных систем Visa и Mastercard в структуре безналичных расчетов, сообщает УтроNews.

Система «Мир» продолжает укреплять позиции в качестве основного инструмента безналичных платежей внутри страны.16+