В Россельхозбанке сообщили, сколько раз в день россияне заходят в мобильный банк

Наиболее затратными периодами россияне назвали выходные и отпуск — оба варианта набрали по 32% ответов. Эксперты связывают это с изменением потребительского поведения: именно в свободное время люди чаще совершают спонтанные покупки, тратят средства на впечатления, развлечения, путешествия и эмоциональный комфорт. Еще 14% респондентов отметили, что чаще совершают лишние траты вечером, а 3% напрямую связали повышенные расходы со стрессовыми ситуациями и эмоциональным напряжением. При этом почти каждый пятый участник опроса (19%) признался, что вовсе не отслеживает периоды повышенных расходов.