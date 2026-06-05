В Россельхозбанке сообщили, сколько раз в день россияне заходят в мобильный банк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Практически каждый десятый россиянин (11%) заходит в мобильный банк более пяти раз в день. Эти данные следуют из презентованного в рамках деловой программы ПМЭФ опроса Россельхозбанка, которой имеется у ТАСС.
Привычка регулярно контролировать состояние счета стала частью ежедневного финансового поведения россиян, отметили в банке. Так, более половины участников исследования заходят в банковские приложения ежедневно: 36% делают это 1−2 раза в день, 18% — 3−5 раз, еще 11% — более пяти раз в сутки. Лишь 35% респондентов сообщили, что пользуются мобильным банком несколько раз в неделю или реже.
Между тем 37% россиян признались, что периодически проверяют баланс карты без реальной необходимости, 41% — наоборот редко так делают, а 22% сообщили, что вовсе не имеют подобной привычки, следует из опроса.
Большинство (64%) респондентов принимают решения о покупках, переводах и платежах прямо в течение дня по мере возникновения потребности. Еще 24% опрошенных предпочитают заниматься финансами вечером после работы, когда появляется свободное время для бытовых вопросов и онлайн-покупок. Лишь 11% респондентов выбирают утренние часы, считая это временем для более взвешенных решений. Ночные траты остаются скорее исключением — только 1% участников признались, что чаще совершают покупки ночью, добавили в банке.
Наиболее затратными периодами россияне назвали выходные и отпуск — оба варианта набрали по 32% ответов. Эксперты связывают это с изменением потребительского поведения: именно в свободное время люди чаще совершают спонтанные покупки, тратят средства на впечатления, развлечения, путешествия и эмоциональный комфорт. Еще 14% респондентов отметили, что чаще совершают лишние траты вечером, а 3% напрямую связали повышенные расходы со стрессовыми ситуациями и эмоциональным напряжением. При этом почти каждый пятый участник опроса (19%) признался, что вовсе не отслеживает периоды повышенных расходов.
В опросе, который проводился с 25 мая по 1 июня, участвовали более 2 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.