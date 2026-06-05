На Дону займутся развитием биогибридных систем и технологий

«Для нас принципиально важно, чтобы талантливая молодёжь оставалась на Дону и занималась прорывными исследованиями. Подписанное соглашение открывает перед студентами и молодыми учёными ЮФУ реальную возможность участвовать в создании технологий, которые будут работать на безопасность страны. Мы должны создать все условия, чтобы молодые кадры не уезжали, а видели своё будущее здесь — в родном регионе, в передовой науке, в высокотехнологичных проектах», — сказал Юрий Слюсарь.