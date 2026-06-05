На Дону займутся развитием биогибридных систем и технологий

4 июня в рамках ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области, Фондом перспективных исследований и Южным федеральным университетом.
Документ направлен на поиск, отбор и реализацию научно-технических проектов в интересах безопасности государства, а также создание инновационных технологий и высокотехнологичной продукции на территории Ростовской области.
Подписи под соглашением поставили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, генеральный директор Фонда перспективных исследований Максим Вакштейн и ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Стороны договорились о координации усилий по совместному поиску, отбору и научно-технической экспертизе проектов, соответствующих предмету соглашения. Особое внимание будет уделено содействию включению перспективных разработок в федеральные и региональные целевые программы, а также обеспечению взаимодействия научных центров, органов государственного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Ростовской области.
«Для нас принципиально важно, чтобы талантливая молодёжь оставалась на Дону и занималась прорывными исследованиями. Подписанное соглашение открывает перед студентами и молодыми учёными ЮФУ реальную возможность участвовать в создании технологий, которые будут работать на безопасность страны. Мы должны создать все условия, чтобы молодые кадры не уезжали, а видели своё будущее здесь — в родном регионе, в передовой науке, в высокотехнологичных проектах», — сказал Юрий Слюсарь.
«Ростовская область и Южный федеральный университет на протяжении всей истории фонда остаются нашими надежными партнерами. Совместными усилиями мы ежегодно проводим технологические соревнования по автономному управлению БПЛА, создаем образцы робототехнических комплексов и апробируем их в боевых условиях, развиваем технологии биогибридного скрининга социально значимых заболеваний. Подписанное соглашение открывает новые возможности для создания и последующего внедрения прорывных разработок как на региональном, так и на федеральном уровне», — сказал Максим Вакштейн.
Среди приоритетных направлений сотрудничества определены развитие исследований и разработок под руководством фонда в области биогибридных систем для гражданских и специальных задач, разработка технологий предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера, перспективных фармацевтических препаратов, в том числе для применения в условиях специальных задач и чрезвычайных ситуаций.
Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета, подчеркнула:
«ЮФУ обладает мощным научным потенциалом в области биотехнологий, нейротехнологий, биоинженерии и робототехники. Фонд перспективных исследований — это уникальный партнер, обладающий опытом экспертиз в области загоризонтных исследований, в том числе высокорисковых, но потенциально прорывных проектов, которые на старте не имеют четкого заказчика и проходят серьезную экспертизу и контроль на всех этапах. Уверена, что наше трёхстороннее партнёрство станет примером успешной интеграции науки, государства и бизнеса в интересах национальной безопасности».
Кроме того, стороны намерены создавать условия для привлечения талантливой молодёжи в сферу прорывных научных исследований и технологических разработок.