«Аэромакс»: беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранцев

«Сейчас завершаются летные испытания В-200. В августе планируем запустить беспилотный вертолет в эксплуатацию. Первые три борта уже под контрактом и будут переданы клиенту. Помимо этого, есть интерес со стороны зарубежных партнеров. В частности, у партнеров из Юго-Восточной Азии. Сейчас как раз находимся на стадии переговоров. И мы видим большой интерес у партнеров. Модель будет востребованная», — сказал он.