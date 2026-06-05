«Аэромакс»: беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранцев

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый беспилотный вертолет В-200 российского производства вызвал большой интерес у иностранных партнеров, в частности среди представителей стран Юго-Восточной Азии. Об этом корреспонденту ТАСС на полях международной выставки HeliRussia 2026 сообщил директор по маркетингу компании «Аэромакс», разработавшей вертолет, Степан Друганин.
«Сейчас завершаются летные испытания В-200. В августе планируем запустить беспилотный вертолет в эксплуатацию. Первые три борта уже под контрактом и будут переданы клиенту. Помимо этого, есть интерес со стороны зарубежных партнеров. В частности, у партнеров из Юго-Восточной Азии. Сейчас как раз находимся на стадии переговоров. И мы видим большой интерес у партнеров. Модель будет востребованная», — сказал он.
По словам представителя компании, большая часть компонентов В-200 разработана в России, в том числе электроника и комплексы управления.
Новый беспилотный вертолет В-200 предназначен для доставки грузов до 200 кг в труднодоступные районы. По словам Друганина, вертолет предназначен для работы в условиях Крайнего Севера и может использоваться для доставки запасных частей на буровые, нефте- и газодобывающие установки.
Группа компаний «Аэромакс» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, навигационное, бортовое и наземное оборудование. Собственный парк воздушных судов выполняет авиационные задачи по всей России.