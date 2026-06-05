Инвестиции на миллиарды, переговоры и соглашения: Башкирия на ПМЭФ-2026

— В прошлом году мы сдали 140-километровый участок дороги Дюртюли — Ачит с красивейшим мостом через реку Белую. Это можно было сделать в такие короткие сроки только в том случае, когда руководитель региона лично в этом заинтересован и помогает делом, — отметил Вячеслав Петушенко. — Знаю, что грузовой трафик здесь постоянно увеличивается. А природные красоты республики привлекают всё больше туристов. Мы продолжим строить дороги в регионе — это важная часть транспортного коридора на Восток. У Сибири и Урала есть торговый, промышленный и туристический потенциал, поэтому нужно соединять их удобной логистикой с центральной частью России, в том числе через Башкортостан.