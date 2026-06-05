Игра на опережение: зачем Башкирия вступила в «гонку» за ИИ?

«Что значит “вступит в гонку” в данном случае? Если регион первым сказал магические слова “искусственный интеллект”, это еще не значит, что он в “игре”. В этой гонке важно не говорить, а делать конкретные, понятные шаги, чтобы познакомить людей с технологиями искусственного интеллекта и вовлечь в них. Пока же огромное количество людей еще даже не пробовали большие языковые модели [нейрочаты — прим. ред.] для своих частных задач. Поэтому нам есть над чем работать и есть куда ускоряться, чтобы оказаться в лидерах», — поделился мнением генеральный директор информационного агентства «Башинформ» Равиль Зарипов.