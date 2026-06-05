В Иркутске пройдет десятый Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие»

Соглашение о сотрудничестве при организации и проведении фестиваля подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» Николай Шумаков. Подписание состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума.
«Соглашение с Союзом архитекторов России о проведении фестиваля — не просто формальность, а старт большого общего дела. Наш город обладает богатым архитектурным наследием — от сибирского деревянного зодчества до советского модернизма. Благодарю Союз архитекторов России за инициативу и готовность проведения фестиваля в нашем городе. Уверен, что фестиваль станет значимым событием, объединив профессионалов и ценителей архитектуры», — отметил глава региона Игорь Кобзев.
Решение о проведении юбилейного фестиваля в Иркутске было принято по итогам личной встречи Игоря Кобзева и Николая Шумакова на межрегиональном архитектурном фестивале «Зодчество в Сибири» в сентябре 2025 года.
Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» нацелен на популяризацию уникальных образцов зодчества, актуализацию прогрессивных тенденций и инновационных подходов по сохранению и развитию объектов архитектурного, градостроительного, инженерного и ландшафтного наследия, а также привлечение внимания профессионального сообщества к активному решению вопросов реставрации и приспособления объектов культурного наследия, преобразования исторических поселений, создания комфортной среды и внедрения передовых технологий, регенерации кварталов исторической застройки.
Фестиваль включает в себя конкурсную, деловую, экскурсионную программы, а также тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения и строительно-реставрационные технологии.
В 2026 году девятый Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдет в Ростове-на-Дону с 9 по 11 июня. Иркутская область представит экспозицию, посвященную 300-летию Иркутской епархии Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба правительства региона.