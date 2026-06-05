В Иркутске пройдет десятый Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие»

«Соглашение с Союзом архитекторов России о проведении фестиваля — не просто формальность, а старт большого общего дела. Наш город обладает богатым архитектурным наследием — от сибирского деревянного зодчества до советского модернизма. Благодарю Союз архитекторов России за инициативу и готовность проведения фестиваля в нашем городе. Уверен, что фестиваль станет значимым событием, объединив профессионалов и ценителей архитектуры», — отметил глава региона Игорь Кобзев.