Минстрой назвал проектное финансирование для застройщиков слишком дорогим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Проектное финансирование для застройщиков стало слишком дорогим, у этой схемы есть потребность в оптимизации. Такое мнение выразил в интервью ТАСС на полях Петербургского экономического форума замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
«Стоимость проектного финансирования также влияет на доступность жилья. Объем запуска новых проектов за четыре месяца (2026 года — прим. ТАСС) увеличился. Но здесь нужно понимать, что это из-за того, что застройщики доделали документацию, прошли экспертизу и перевернули бриджи в проектное финансирование, и теперь ставка капитализируется. Но даже несмотря на ключевую ставку, даже на ту, какой она была в 2025 году, сегодня отрасль благодаря проектному финансированию стала недешевой и есть куда стремиться по оптимизации», — сказал он.
По словам замглавы Минстроя, сегодня кредитные линии проектного финансирования открыты на 23 трлн рублей, из которых 10 трлн рублей уже выбраны. На счетах эскроу находится порядка 7,4 трлн рублей. «Если еще три года назад мы говорили об эффективной ставке при проектном финансировании 2,3%, то сегодня она составляет чуть меньше 10%. Количество проектов, где ставка приближается к 20%, достаточно большое. Это влияет на инвестиционную себестоимость строительства, потому что сегодня обслуживание кредита и вообще все финуслуги, которые должен платить застройщик, составляют в структуре инвестиционной себестоимости до 20−25% — это много, это влияет на доступность жилья», — отметил он.
Несмотря на все это, добавил Стасишин, если посмотреть на объемы ввода жилья и действующих разрешений на строительство и проектного финансирования, можно сказать, что отрасль идет согласно установленным президентом РФ показателям.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.