Минстрой назвал проектное финансирование для застройщиков слишком дорогим

По словам замглавы Минстроя, сегодня кредитные линии проектного финансирования открыты на 23 трлн рублей, из которых 10 трлн рублей уже выбраны. На счетах эскроу находится порядка 7,4 трлн рублей. «Если еще три года назад мы говорили об эффективной ставке при проектном финансировании 2,3%, то сегодня она составляет чуть меньше 10%. Количество проектов, где ставка приближается к 20%, достаточно большое. Это влияет на инвестиционную себестоимость строительства, потому что сегодня обслуживание кредита и вообще все финуслуги, которые должен платить застройщик, составляют в структуре инвестиционной себестоимости до 20−25% — это много, это влияет на доступность жилья», — отметил он.