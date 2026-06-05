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Путин рассказал о мерах ЦБ для подавления роста инфляции

Путин: ЦБ принимает меры для подавления роста инфляции.

Источник: Комсомольская правда

Российский Центральный банк принимает все меры, чтобы подавить рост инфляции. Этой темы президент РФ Владимир Путин коснулся во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

Российский лидер признал, что в стране есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием.

«Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей», — цитирует президента ТАСС.

Путин указал на то, что за последние три года экономика России выросла сильнее, чем экономика Евросоюза.

Как Владимир Путин ответил цитатой писателя Марка Твена на вопрос о состоянии экономики России, читайте здесь на KP.RU.

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал федеральный бюджет на 2027−2029 годы «непростым».

При этом Путин отметил, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

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