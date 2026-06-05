Глазьев: РФ и Белоруссия могут ввести льготное кредитование для «товаров СГ»

«Мы сейчас пытаемся добиться создания механизма льготного кредитования такого рода товаров. Через развертывание инвестиционной платформы Союзного государства, где наши банки могли бы предоставлять дешевые кредиты. Для этого разработано положение о субсидировании процентных ставок. И товары союзного государства — это как раз первая категория совместной деятельности, по которым такое субсидирование процентных ставок может производиться», — рассказал Глазьев. Он добавил, что также рассматривается возможность запуска специальных инструментов рефинансирования со стороны Центрального банка, которые бы через банковскую систему интегрировали эти проекты как объект кредитования.