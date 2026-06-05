Глазьев: РФ и Белоруссия могут ввести льготное кредитование для «товаров СГ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия прорабатывают возможность ввести механизмы льготного кредитования для производителей продукции, получившей статус «товар Союзного государства». Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
«Мы сейчас пытаемся добиться создания механизма льготного кредитования такого рода товаров. Через развертывание инвестиционной платформы Союзного государства, где наши банки могли бы предоставлять дешевые кредиты. Для этого разработано положение о субсидировании процентных ставок. И товары союзного государства — это как раз первая категория совместной деятельности, по которым такое субсидирование процентных ставок может производиться», — рассказал Глазьев. Он добавил, что также рассматривается возможность запуска специальных инструментов рефинансирования со стороны Центрального банка, которые бы через банковскую систему интегрировали эти проекты как объект кредитования.
Госсекретарь отметил, что пока бизнес ждет, какие преимущества даст получение статуса «товар Союзного государства». «Институт мы ввели — “товар Союзного государства”, а каких-то льгот и особенно условий стимулирования его производства пока не предложено. Бизнес — это люди прагматичные. Прежде чем что-то делать, надо посчитать выгоду от своих усилий», — пояснил он.
По словам госсекретаря, сейчас идет обсуждение этих инициатив. «Надеемся, что эта параллельная работа будет доведена до какого-то решения одновременно с появлением первых товаров союзного государства. До конца года это станки, автобусы, электроника, и дальше список будет продолжаться», — сказал он.
О решении создать категорию «товаров Союзного государства» объявил в феврале на заседании союзного Совмина председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Оно Присвоение этого статуса будет производиться по запросам производителей РФ и Белоруссии. Как пояснял вице-премьер РФ Алексей Оверчук такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Пока речь идет о продукции микроэлектроники и транспортного машиностроения, но в дальнейшем перечень сфер намерены расширять.
О ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
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