СГК и Правительство Красноярского края объединяют усилия для улучшения экологии региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Красноярского края и ООО «Сибирская генерирующая компания». Документ скрепили подписями первый заместитель Губернатора Красноярского края — председатель Правительства региона Алексей Медведев и председатель совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» Юрий Малявкин.
Соглашение предусматривает сотрудничество в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Стороны договорились о совместной реализации масштабных экологических инициатив, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха и сокращение объема выбросов на территории Красноярского края.
На встрече было отмечено, что к числу приоритетных проектов относится модернизация систем теплоснабжения посредством замещения малоэффективных котельных мощностями тепловых электростанций СГК. Кроме того, документ предусматривает совместный мониторинг состояния атмосферного воздуха, информирование населения, учет экологического эффекта от реализуемых мероприятий и развитие экологического просвещения.
Особое внимание в Соглашении уделено проекту «Новое тепло». Успешный старт программы по переводу частного сектора на электроотопление дал проекту сильный импульс, но для его дальнейшего масштабирования необходима консолидация усилий и активное участие региональной власти.
«Не секрет, что в достижении целей проекта “Чистый воздух” основная роль отведена экологическим мероприятиям крупных компаний. В этом смысле, у нас очень ответственный бизнес, который обеспечивает существенный вклад в снижение общих выбросов. В том числе компания СГК давно стала надежным партнером — как в части модернизации своих основных технологий, так и в переводе домов частного сектора на более экологичные виды отопления. Проект “Новое тепло” в совокупности с нашими государственными программами позволяет ощутимо снизить выбросы в самом важном — приземном слое атмосферы Красноярска. И нам очень важно, чтобы этот проект продолжался и расширялся “, — подчеркнул первый заместитель Губернатора Красноярского края — председатель Правительства региона Алексей Медведев.
«Для СГК экология — это важнейшее направление работы и безусловная ответственность перед жителями региона. За счет масштабных инвестиций мы провели глубокую технологическую модернизацию, выведя наши предприятия на уровень лучших доступных технологий. Подписанное сегодня соглашение задает четкие ориентиры для нашей совместной работы: мы продолжим замещать неэффективные энергетические мощности, чтобы обеспечить чистый воздух и высокие экологические стандарты жизни в Красноярске», — отметил председатель совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» Юрий Малявкин.
Подписание Соглашения стало логичным продолжением системной работы СГК по снижению антропогенной нагрузки на столицу Сибири. Согласно сводным расчетам Минприроды РФ от декабря 2025 года, ТЭЦ и котельные СГК в Красноярске больше не являются основными загрязнителями в приземном слое. Это стало результатом комплексной модернизации предприятий и теплосетевого хозяйства с суммарным объемом инвестиций свыше 61 млрд рублей, благодаря которой в Красноярске обеспечено снижение выбросов на 9 300 тонн.
Флагманом экологической трансформации стала Красноярская ТЭЦ-1, где для радикального снижения концентрации загрязняющих веществ в приземном слое построена новая дымовая труба высотой 275 метров и введены в эксплуатацию 15 современных электрофильтров с эффективностью газоочистки свыше 99%. Это позволило сократить выбросы твердых частиц на 80%, а общие выбросы станции — на 20%. Запуск в конце 2025 года нового энергоблока мощностью 185 МВт на Красноярской ТЭЦ-3, в том числе позволил заместить 37 устаревших неэкологичных теплоисточников, переключив потребителей на мощности, оснащенные современным газоочистным оборудованием. До конца этого года на мощности Красноярской ТЭЦ-2 будут переведены потребители котельной ЭВРЗ — старейшего объекта теплоэнергетики, расположенного в центре Красноярска.