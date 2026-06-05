«Авито работа» предложит производству инструменты для подбора персонала

Председатель «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев отметил, что участники союза управляют предприятиями более чем в 50 регионах страны, и перед каждым из них стоит задача найти и удержать квалифицированных специалистов. «Сотрудничество с “Авито работой” дает нам возможность выстроить системную работу с рынком труда, опираясь на реальную аналитику платформы и лучшие практики ведущих работодателей», — сказал он.