«Авито работа» предложит производству инструменты для подбора персонала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. «Авито работа» и Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» договорились о совместной поддержке соискателей и работодателей, а также о повышении привлекательности карьеры в промышленности. Соответствующее соглашение стороны заключили в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Партнерство направлено на решение актуальных вопросов подбора и удержания кадров в промышленности с учетом отраслевой специфики. Совместные инициативы предусматривают комплексную поддержку соискателей на этапе выбора оптимальных карьерных траекторий, а также развитие эффективных инструментов для поиска и подбора релевантных специалистов.
«Партнерство с “Клубом молодых промышленников” позволит нам глубже погрузиться в специфику производственного сектора и предложить его представителям действенные инструменты подбора персонала: от найма квалифицированных специалистов до аналитики рынка труда, — сказал управляющий директор “Авито работы” Антон Уваров. — Мы разделяем цель поддержать рост отрасли и готовы вносить в это свой вклад: делиться аналитикой платформы, экспертизой рынка, успешными кейсами работодателей, эксклюзивными практиками».
Председатель «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев отметил, что участники союза управляют предприятиями более чем в 50 регионах страны, и перед каждым из них стоит задача найти и удержать квалифицированных специалистов. «Сотрудничество с “Авито работой” дает нам возможность выстроить системную работу с рынком труда, опираясь на реальную аналитику платформы и лучшие практики ведущих работодателей», — сказал он.
По данным «Авито работы», с января по май 2026 года количество вакансий в тяжелом машиностроении выросло на 68%, в энергетике — на 21%. Аналитика платформы станет одним из инструментов для мониторинга ситуации на рынке труда и эффективного подбора персонала.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.