В Кузбассе 12 из 18 угольных компаний могут возобновить свою работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Две трети из числа приостановивших свою работу угольных компаний Кемеровской области смогут возобновить свою работу при благоприятной ценовой конъюнктуре. Об этом сообщил в студии ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Илья Середюк.
«На сегодняшний день 18 предприятий приостановили свою работу, но это не значит, что они полностью закрылись и для нас навсегда потеряны. При улучшении конъюнктуры ⅔ из них — это 12 предприятий — готовы запуститься», — сказал Середюк.
По его словам, несмотря на кризис в угольной промышленности, власти региона сохранили рынки сбыта. Экспорт угля переориентирован на восточное направление.
В Кузбассе в угольной отрасли заняты более 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.