Минфин не планирует отдельный фонд для защиты объектов промышленности от атак БПЛА

Создание специального фонда для защиты предприятий, подвергающихся атакам беспилотников, не планируется. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов России Антон Силуанов.
По словам главы Минфина, предприятия нефтегазового сектора и энергетики, которые чаще всего становятся целями таких атак, располагают достаточными финансовыми ресурсами для самостоятельного приобретения необходимых средств защиты.
Силуанов отметил, что компании уже могут учитывать подобные расходы в составе своих затрат. Речь идет как об активных, так и о пассивных средствах обеспечения безопасности объектов.
Министр подчеркнул, что вопрос создания отдельного фонда в правительстве не рассматривается. По его словам, предприятия способны самостоятельно финансировать закупку техники и оборудования, предназначенных для защиты от беспилотников.
Вместе с тем сейчас формируется перечень потребностей компаний в соответствующих средствах. Как пояснил Силуанов, профильные ведомства совместно с предприятиями топливно-энергетического комплекса и энергетики определяют необходимую номенклатуру и объемы оборудования.
По его словам, работа ведется при участии Министерства обороны и предприятий промышленности, выпускающих такие изделия. После завершения сбора заявок российские производители смогут организовать поставки средств защиты для объектов, по которым наносятся удары беспилотников.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщал, что президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству совместно с бизнесом проработать предложения по защите предприятий от атак беспилотных летательных аппаратов.
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