ВТБ видит интерес россиян к сервису выдачи денег до зарплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. ВТБ получил уже много заявок от своих розничных клиентов на предоставление услуги выдачи денег до зарплаты. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.
«Спрос есть, мы уже получили много заявок. У людей периодически возникает необходимость в небольшой сумме денег. Не все хотят кредит, да и брать заем на неделю как-то странно. Мы будем и дальше его развивать, возможно, распространим на другие сегменты», — отметил банкир.
Ранее первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова говорила, что банк начал предлагать своим зарплатным клиентам услугу по предоставлению денег до даты официальной выплаты заработной платы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью выйдет 5 июня в 12:30 мск.