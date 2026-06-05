ВТБ видит интерес россиян к сервису выдачи денег до зарплаты

«Спрос есть, мы уже получили много заявок. У людей периодически возникает необходимость в небольшой сумме денег. Не все хотят кредит, да и брать заем на неделю как-то странно. Мы будем и дальше его развивать, возможно, распространим на другие сегменты», — отметил банкир.