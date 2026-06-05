На Иерусалимской лестнице в Иркутске проводят ремонтные работы

«Мы контролируем все работы на объекте. Обновление клумб подрядная организация планирует завершить до 1 июля. Деревянный настил заменят до конца следующей недели. Есть еще второй такой же — самый нижний. В этом году в планах и его замена на плитку», — рассказали в МКУ «Городская среда».