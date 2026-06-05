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На Иерусалимской лестнице в Иркутске проводят ремонтные работы

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре продолжают обновление общественных пространств в преддверии Дня города.

Источник: НИА Байкал

На этой неделе приступили к работам на Иерусалимской лестнице.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, один подрядчик выполняет облицовку клумб, расположенных посередине лестницы, гранитной плиткой. Второй провел демонтаж старого деревянного настила и укладывает вместо него плиточное покрытие.

«Мы контролируем все работы на объекте. Обновление клумб подрядная организация планирует завершить до 1 июля. Деревянный настил заменят до конца следующей недели. Есть еще второй такой же — самый нижний. В этом году в планах и его замена на плитку», — рассказали в МКУ «Городская среда».