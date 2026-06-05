Середюк: планируемые темпы вывоза кузбасского угля на восток выполняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Вывоз угля из Кемеровской области в восточном направлении выполняется темпами, предусмотренными в соглашении с РЖД. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в студии ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее ТАСС сообщал, что правительство Кемеровской области заключило соглашение с РЖД о вывозе в восточном направлении в 2026 году не менее 55 млн тонн угля, что почти на 1 млн тонн больше, чем годом ранее. При этом квота 2026 года может быть увеличена еще на 5 млн тонн.
«На сегодняшний день, по итогам первого квартала, по итогам пяти месяцев, соглашение выполняется. Я хочу поблагодарить железнодорожников. Это непростая работа — находить возможности отгружать тот объем, который мы договорились. Мы со своей стороны делаем все, чтобы обеспечивать ритмичность погрузки и отправки нашей продукции», — сказал Середюк.
По его словам, за январь — апрель 2026 года экспорт кузбасского угля составил 35,7 млн тонн, что на 0,3 млн тонн больше уровня 2025 года.
В Кузбассе в угольной отрасли заняты более 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.
О форуме.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер.