Середюк: планируемые темпы вывоза кузбасского угля на восток выполняются

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Кемеровской области заключило соглашение с РЖД о вывозе в восточном направлении в 2026 году не менее 55 млн тонн угля, что почти на 1 млн тонн больше, чем годом ранее. При этом квота 2026 года может быть увеличена еще на 5 млн тонн.