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Крупный азиатский авиаперевозчик AirAsia хочет запустить прямые рейсы в Казань

Инициативу озвучили главе республики Рустаму Минниханову.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании Capital A и сооснователем AirAsia Group Тони Фернандесом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Тони Фернандес рассказал, что AirAsia — крупный азиатский авиаперевозчик. Компания выполняет рейсы по более чем 400 направлениям в 25 странах. Он предложил рассмотреть возможность запуска рейсов в Казань. По его словам, это укрепит связи между Татарстаном и Юго-Восточной Азией за счёт маршрутной сети компании.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве, в том числе в организации прямого авиасообщения. «Татарстан активно вкладывается в развитие транспортной инфраструктуры и уделяет особое внимание авиации как ключевому звену для интеграции региона в международные логистические и туристические маршруты», — сказал глава республики.

Он также поручил профильному министерству проработать вопрос запуска прямых рейсов.

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