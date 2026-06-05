Крупный азиатский авиаперевозчик AirAsia хочет запустить прямые рейсы в Казань

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании Capital A и сооснователем AirAsia Group Тони Фернандесом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Тони Фернандес рассказал, что AirAsia — крупный азиатский авиаперевозчик. Компания выполняет рейсы по более чем 400 направлениям в 25 странах. Он предложил рассмотреть возможность запуска рейсов в Казань. По его словам, это укрепит связи между Татарстаном и Юго-Восточной Азией за счёт маршрутной сети компании.
Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве, в том числе в организации прямого авиасообщения. «Татарстан активно вкладывается в развитие транспортной инфраструктуры и уделяет особое внимание авиации как ключевому звену для интеграции региона в международные логистические и туристические маршруты», — сказал глава республики.
Он также поручил профильному министерству проработать вопрос запуска прямых рейсов.