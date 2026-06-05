Отправление пассажиров поездами дальнего следования на Красноярской железной дороге увеличилось на 5,7% в январе — мае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По оперативной информации, в январе — мае 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 702,6 тыс. пассажиров (+5,7% к аналогичному периоду 2025 года).