Отправление пассажиров поездами дальнего следования на Красноярской железной дороге увеличилось на 5,7% в январе — мае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По оперативной информации, в январе — мае 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 702,6 тыс. пассажиров (+5,7% к аналогичному периоду 2025 года).
В пригородных поездах КрасЖД за пять месяцев отправлено 2 млн 23 тыс. пассажиров, что на 6,7% меньше, чем за январь — май прошлого года.
Всего с начала года проездом по железной дороге воспользовались 2 млн 726 тыс. пассажиров (-3,8% к тому же периоду 2025 года).
Пассажирооборот в январе-мае на Красноярской железной дороге сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 752,6 млн пасс-км.