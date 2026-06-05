Соглашения с «Яндексом», Хакасией и библиотекой подписал Средний Урал на ПМЭФ

«Соглашение с “Яндексом” поможет нам масштабировать инициативное бюджетирование в регионе. Привлечение крупного технологического партнера позволит вывести на новый уровень информирование жителей и привлечь дополнительные внебюджетные средства для создания комфортной среды в области», — сказал замгубернатора Дмитрий Ионин. Так, на стекла 1,5 тыс. машин «Яндекс Такси» наклеят QR-код, ведущий на сайт минэкономики Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. Через «Яндекс Карты» планируется размещать информацию о реализованных объектах.