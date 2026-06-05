Хабаровский край увеличит добычу угля до 18 млн тонн в год

— Соглашение позволяет нам расширить преференциальный режим и, как следствие, увеличить возможности перевалки грузов на территории портовой инфраструктуры. А в перспективе мы имеем большие планы по ее расширению, что позволит нам создавать там и производственные площадки, — написал в своих социальных сетях Дмитрий Демешин.