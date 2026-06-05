Хабаровский край увеличит добычу угля до 18 млн тонн в год

На ПМЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с гендиректором СУЭК Александром Редькиным. Помимо обсуждения вопросов развития угледобычи в регионе, они договорились о сотрудничестве. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», компания планирует к 2030 году увеличить добычу твердого топлива до 18 млн тонн ежегодно.
В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что в соглашении приняла участие и третья сторона — Минвостокразвития РФ. Отмечается, что ведомство поможет получить угольному предприятию статус резидента ТОР «Хабаровск».
— Соглашение позволяет нам расширить преференциальный режим и, как следствие, увеличить возможности перевалки грузов на территории портовой инфраструктуры. А в перспективе мы имеем большие планы по ее расширению, что позволит нам создавать там и производственные площадки, — написал в своих социальных сетях Дмитрий Демешин.
Инвестпроект по увеличению добычи твердого топлива в Хабаровском крае СУЭК реализует на территории Ургальского каменноугольного месторождения. Предполагается, что для дальнейших работ компания модернизирует производственные мощности, а также энергетическую и транспортную инфраструктуру.
— Предприятия СУЭК в Хабаровском крае успешно наращивают объемы добычи и переработки энергетического угля в сложных экономических и геополитических условиях. Сегодня компания успешно реализует программы развития и модернизации производственных мощностей, — подчеркнул губернатор Хабаровского края.
Он также отметил, что мощности, например, АО «Ургалуголь», дочернего предприятия СУЭК, наращиваются планомерно. На данный момент ежегодный объем добытого твердого топлива превышает 10 млн тонн. В пресс-службе правительства Хабаровского края напомнили, что для достижения данного показателя предприятие в 2025 году реализовало проект по развитию железнодорожной инфраструктуры и довело вывозку угля до 350 вагонов в сутки.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об увеличении отгрузки угля Ванинским портом «Остерра». За первый квартал 2026 года он отгрузил на экспорт 1,48 млн тонн твердого топлива, что в 2,6 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.