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Хабаровский край увеличит добычу угля до 18 млн тонн в год

Прийти к цели планируют до 2030 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

На ПМЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с гендиректором СУЭК Александром Редькиным. Помимо обсуждения вопросов развития угледобычи в регионе, они договорились о сотрудничестве. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», компания планирует к 2030 году увеличить добычу твердого топлива до 18 млн тонн ежегодно.

В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что в соглашении приняла участие и третья сторона — Минвостокразвития РФ. Отмечается, что ведомство поможет получить угольному предприятию статус резидента ТОР «Хабаровск».

— Соглашение позволяет нам расширить преференциальный режим и, как следствие, увеличить возможности перевалки грузов на территории портовой инфраструктуры. А в перспективе мы имеем большие планы по ее расширению, что позволит нам создавать там и производственные площадки, — написал в своих социальных сетях Дмитрий Демешин.

Инвестпроект по увеличению добычи твердого топлива в Хабаровском крае СУЭК реализует на территории Ургальского каменноугольного месторождения. Предполагается, что для дальнейших работ компания модернизирует производственные мощности, а также энергетическую и транспортную инфраструктуру.

— Предприятия СУЭК в Хабаровском крае успешно наращивают объемы добычи и переработки энергетического угля в сложных экономических и геополитических условиях. Сегодня компания успешно реализует программы развития и модернизации производственных мощностей, — подчеркнул губернатор Хабаровского края.

Он также отметил, что мощности, например, АО «Ургалуголь», дочернего предприятия СУЭК, наращиваются планомерно. На данный момент ежегодный объем добытого твердого топлива превышает 10 млн тонн. В пресс-службе правительства Хабаровского края напомнили, что для достижения данного показателя предприятие в 2025 году реализовало проект по развитию железнодорожной инфраструктуры и довело вывозку угля до 350 вагонов в сутки.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об увеличении отгрузки угля Ванинским портом «Остерра». За первый квартал 2026 года он отгрузил на экспорт 1,48 млн тонн твердого топлива, что в 2,6 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.