Татарстан на ПМЭФ, день второй: Ту-214 для Якутии, ИИ для медицины и запуск премиум-авто SENAT от КАМАЗа

«Думаю, что в течение лета мы завершим все проектные работы. А через год он может уже открыться. Это будет интересный универсальный комплекс — не только спортивный зал, но и места для проживания, питания, реабилитационный центр. Уже определен земельный участок недалеко от “Ак Барс Арены”», — сообщил агентству министр спорта РТ Владимир Леонов.