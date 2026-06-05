Татарстан на ПМЭФ, день второй: Ту-214 для Якутии, ИИ для медицины и запуск премиум-авто SENAT от КАМАЗа

Встречи с губернаторами, министром из ОАЭ и руководителями крупных корпораций.
Накануне на ПМЭФ прошел так называемый нулевой день. На площадке развернул свой стенд и Татарстан. Сегодня же началась основная программа.
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на площадку ПМЭФ с раннего утра. Стенд Татарстана мгновенно переключился в режим непрерывной работы. Первые встречи прошли с главами трех регионов: Новгородской области, Красноярского края и Удмуртии. Один из них пообщался с журналистами.
«Мы договорились обменяться бизнес-миссиями, чтобы делегация из Татарстана приехала в Красноярск, а наши предприниматели отправились к берегам Волги. Соглашение между регионами живет уже с 2013 года, но результаты пока скромные, здесь нужно добавить», — рассказал СМИ губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Раис республики провел встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым и главой ДОМ.РФ Виталием Мутко, с корпорацией регион не первый год реализует совместные проекты.
На полях ПМЭФ Татарстан договорился о новых проектах сразу в нескольких сферах. На встрече с генеральным директором VK Владимиром Кириенко Рустам Минниханов обсудил дальнейшее развитие цифровых сервисов в республике, работу открытого в Казани IT-хаба компании, а также возможность внедрения системы возрастной идентификации пользователей электросамокатов.
Соглашение с «Роскосмосом» предусматривает развитие высокотехнологичных производств, совместных научных разработок и проектов в сфере импортозамещения. Еще одно партнерство было закреплено между Университетом Иннополис и Казанским медуниверситетом: вузы займутся развитием решений на основе искусственного интеллекта для медицины.
Отдельный блок переговоров Рустам Минниханов провел с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее участие банка в развитии инвестиционных и инфраструктурных проектов республики, включая ОЭЗ «Алабуга» и логистический комплекс имени Дэн Сяопина.
Кроме того, на встрече с министром экономики и туризма ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль-Марри стороны обсудили перспективы привлечения инвестиций, развитие логистических маршрутов и сотрудничество в сфере партнерского финансирования.
Минниханов поучаствовал в презентации первой в России марки представительских автомобилей SENAT.
Рустам Минниханов принял участие в презентации, посвященной старту серийного производства автомобилей SENAT 900 и прототипа SENAT 1000.
«Появление в нашей стране бренда SENAT — значимое событие. С его помощью мы закрываем потребность в автомобилях представительского класса», — отметил первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров.
Завод SENAT расположился в Шушарах на базе бывшего завода Toyota. После ухода японского бренда с российского рынка предприятие было переориентировано под производство российских автомобилей представительского класса.
Большое участие в переориентировании производства сыграл КАМАЗ. Работа над этим проектом позволила изучить специфику создания легковых автомобилей, улыбнулся на презентации генеральный директор компании Сергей Когогин.
«Наша компания взялась за возобновление производства автомобилей представительского класса. С моей точки зрения, у нас все получилось. Ждем оценки у потребителей. Легковые автомобили — это не совсем про нас, но общий тандем позволил достичь высокого результата», — сообщил он.
Большое участие в появлении нового производства сыграл и «Газпром». По словам главы компании Алексея Миллера, сегодняшнее событие — важный шаг в развитии научно-технического потенциала нашей страны.
«А для Петербурга это может стать очередным шагом к становлению крупнейшим центром промышленности нашей страны», — заявил он.
«Газпром» давно сотрудничает с КАМАЗом, и автомобили этой марки никогда не подводили, добавил Миллер.
Диалог с губернаторами и встречи со звездами.
Первый день ПМЭФ очень контрастировал с нулевым. Приехали руководители крупных холдингов, руководители регионов и медийные звезды. Буквально за каждым поворотом можно было встретить тех, о ком ежедневно пишут в газетах, кто появляется в вирусных роликах или руководит крупной компанией. Корреспондент «Татар-информа» поговорил о форуме с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
«ПМЭФ очень полезен для регионов. Здесь мы общаемся, обмениваемся опытом, смотрим на технологии, ищем решения. Очень быстро можно решить любой вопрос, а также это место подписания ключевых соглашений, касающихся инвестиций», — рассказал он агентству.
Он высоко отозвался об авиарейсе между Казанью и Мурманском, подчеркнув, что это направление стало очень востребованным.
«Жители Татарстана едут к нам за зимой, горнолыжными курортами, северным сиянием. Наши люди выезжают в Казань. Это обмен опытом, граждане познают нашу родную страну», — отметил Чибис.
Особое внимание молодых людей на форуме привлекал стенд VK-видео, где в течение дня появлялись известные медийные личности. Например, ведущий канала «Вписка» Василий Трунов, блогер Амиран Сардаров и шоумен Владимир Маркони.
На протяжении всего дня на площадке форума проходили подписания различных соглашений между компаниями, регионами и корпорациями.
В частности, на форуме власти Якутии договорились с ОАК о поставке восьми отечественных самолетов — пяти SJ-100 и трех Ту-214 (они производятся в Казани) в 2027—2028 годах. «Для Якутии с ее огромными территориями и сложными климатическими условиями авиация имеет жизненно важное значение», — отметил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что новые лайнеры помогут повысить транспортную доступность региона.
В ЦУМе хотят провести мастер-классы гости из Африки.
Гостями ПМЭФ в этот день стали и руководители татарстанских министерств и ведомств. Они договаривались о масштабных проектах, которые пройдут на территории республики. Одним из них станет мастер-класс от гостей из Мали в Центре уникального мастерства.
«Традиционные промыслы и декоративно-прикладное искусство в африканских странах сохранились на очень высоком уровне», — рассказала «Татар-информу» министр культуры РТ Ирада Аюпова.
По ее словам, в африканских странах на очень высоком уровне находятся технологии производства тканей, обработка дерева и кости, изготовление ювелирных украшений, особенно из серебра, и многое другое. Аюпова также добавила, что решение о проведении таких мастер-классов пока находится в стадии планирования.
В Казани появится Центр тяжелой атлетики.
Одно из соглашений, подписанных Миннихановым, касалось появления Центра тяжелой атлетики в Казани.
«Думаю, что в течение лета мы завершим все проектные работы. А через год он может уже открыться. Это будет интересный универсальный комплекс — не только спортивный зал, но и места для проживания, питания, реабилитационный центр. Уже определен земельный участок недалеко от “Ак Барс Арены”», — сообщил агентству министр спорта РТ Владимир Леонов.
Центр в Казани может стать одним из лучших в стране с точки зрения инфраструктуры для проведения сборов и подготовки спортсменов, уверен министр.
Татарстан разработает ИИ-помощник для врачей.
Знаковым стало заключение нескольких соглашений, по которым Иннополис совместно с Казанским государственным медицинским университетом разработает ИИ-помощника для врачей.
«Мы создаем структурное подразделение вместе с Иннополисом, которое совместит в себе нашу большую медицинскую экспертизу и технологические решения Иннополиса. ИИ может служить для более быстрого принятия решений, ускорения диагностики и лечения в первичном звене. Таким образом, система здравоохранения может стать еще более эффективной», — отметил ректор КГМУ Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
В первую очередь ИИ-помощник будут внедрять в Татарстане, но затем могут продать технологию и в другие регионы. Он будет помогать не только врачам, но и пациентам, добавил он.
На сегодняшний день уже существуют ИИ-модели, способные отвечать на медицинские вопросы, однако их качество очень спорно, объяснил в беседе с «Татар-информом» вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.
«Чтобы ИИ выполнял конкретные задачи, его нужно обучить. Подобные модели есть, но их качество — вопрос. Нужно настраивать такие вещи под конкретные задачи. Чем тщательнее это сделать, тем лучше получится продукт», — рассказал собеседник агентства.
На ПМЭФ привлекали инвесторов для «Казань марины».
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на ПМЭФ провел презентацию свободных лотов на «Казань марине» для потенциальных инвесторов.
«Мы провели встречу с потенциальными инвесторами, чтобы постараться закрыть последние четыре лота на “Казань марине” и уже начать передавать участки в субаренду. Сейчас уже идет проектирование обеспечивающей инфраструктуры, поэтому нам нужно как можно быстрее собрать весь пул инвесторов», — рассказал агентству Иванов.
Кроме того, он провел встречу с уже вошедшими в проект инвесторами. С ними он обсудит технические вопросы, связанные с их проектами.