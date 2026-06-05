Где живет казанская элита: обзор самых дорогих жилых комплексов и квартир города

«Чаще всего в этом сегменте все-таки идут закрытые продажи. На онлайн-площадках объявлений вы редко встретите элитные объекты, хотя и такое бывает. И здесь важно также отметить, что у нас практически нет агентств недвижимости, которые занимались бы исключительно элитной недвижимостью, как, например, в Москве», — отметил Савельев.