Выработка электроэнергии в Татарстане в мае выросла на 25,8%

На этом фоне увеличивается и выработка — за пять месяцев на 14,8% к прошлому году. Причем вклад в это вносят все электростанции, работающие на ОРЭМ, за исключением Нижнекамской ГЭС. Переток электроэнергии в энергосистему Татарстан за январь — май текущего года превысил 1,28 млрд кВт*часов, что на 49,5% ниже уровня прошлого года. «Причиной является существенное превышение динамики выработки над динамикой электропотребления», — объяснил Андрей Большаков.