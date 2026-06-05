Выработка электроэнергии в Татарстане в мае выросла на 25,8%

При этом, по его словам, средняя температура наружного воздуха за май составила 16,5°C, что на 2,1°C выше аналогичного периода прошлого года.
Выработка электроэнергии в Татарстане в мае снова выросла, до 2,52 млрд кВт*часов, и это выше уровня прошлого года на 25,8%! В текущем году это самый высокий темп роста собственного производства электроэнергии внутри энергосистемы (сопоставимые темпы в принципе фиксировались в последний раз лишь в 2024-м).
Тем не менее переток электроэнергии в Татарстан в мае все равно оказался положительным и составил 424,8 млн кВт*часов, что, впрочем, на 52,9% ниже уровня прошлого года.
За январь — май 2026 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4,3% к показателям аналогичного периода прошлого года, и наибольший вклад в это внесла крупная промышленность, подчеркнули в РДУ Татарстана. В частности, нефтедобыча и нефтепереработка, а также производство электрооборудования. Но серьезными темпами продолжает расти в республике и потребление ЦОДов и майнеров.
На этом фоне увеличивается и выработка — за пять месяцев на 14,8% к прошлому году. Причем вклад в это вносят все электростанции, работающие на ОРЭМ, за исключением Нижнекамской ГЭС. Переток электроэнергии в энергосистему Татарстан за январь — май текущего года превысил 1,28 млрд кВт*часов, что на 49,5% ниже уровня прошлого года. «Причиной является существенное превышение динамики выработки над динамикой электропотребления», — объяснил Андрей Большаков.
Ранее «Татар-информ» сообщал об итогах работы энергосистемы Татарстана в январе, феврале, марте и апреле.