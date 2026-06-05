ВТБ: Крупный бизнес адаптируется к высоким ставкам

«Если говорить о приоритетах инвестиционной повестки, то сегодня на первый план выходят технологии. Инструментарий финансовой поддержки проектов уже достаточно развит, тогда как технологические инициативы, особенно новые и требующие промышленной обкатки, нуждаются в дополнительном сопровождении. Именно такой запрос мы все чаще видим со стороны наших клиентов», — заключил Сергейчук.