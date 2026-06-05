Стало известно о реакции Европы на ограничения экспорта топлива из России

Китайские журналисты заявили, что решение России приостановить экспорт авиационного топлива вызвало резонанс на мировом энергетическом рынке и может отразиться на европейских странах. Такой вывод приводится в публикации издания Baijiahao.
Авторы материала отмечают, что ситуация на мировом энергорынке остается напряженной на фоне событий на Ближнем Востоке и проблем с поставками через Ормузский пролив. В этих условиях, по мнению китайских обозревателей, особое внимание привлекло решение российского правительства временно ограничить экспорт авиационного топлива, передает АБН24.
Как отмечается в публикации, введенные меры будут действовать до конца ноября. В качестве причины такого шага российские власти назвали необходимость обеспечения внутреннего рынка и потребностей отечественных потребителей.
По мнению китайских аналитиков, решение было принято в период высокого сезонного спроса на авиационное топливо, что усилило реакцию участников рынка. Авторы статьи считают, что сокращение предложения может оказать влияние на стоимость топлива и ситуацию с поставками в ряде регионов.
Отдельное внимание в материале уделено Европе. Журналисты Baijiahao утверждают, что европейские страны могут столкнуться с дополнительными сложностями на фоне ограниченного предложения энергоресурсов и сохраняющейся высокой стоимости топлива.
При этом авторы публикации подчеркивают, что, по их оценке, российская сторона поставила в приоритет обеспечение внутреннего рынка, тогда как возможные последствия для зарубежных потребителей не стали определяющим фактором при принятии решения.
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