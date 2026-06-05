На Кузбассе закрылись 18 угольных предприятий

В апреле господин Середюк сообщил о временном закрытии 17 угольных предприятий, восемь из них добычу уже не возобновят. По его словам, угледобыча в регионе впервые за 20 лет столкнулась с устойчивым спадом: за 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 млн т в годовом выражении, а за два года снижение составило 11%.