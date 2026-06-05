МТС и Циан объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством

— Пользователи, которые размещают объявления о продаже или ищут квартиру, нередко сталкиваются с волной нежелательных звонков. Вместе с МТС мы хотим улучшить опыт наших клиентов — дать им возможность выбирать жильё без дополнительного давления. Партнерство позволит нам эффективно противодействовать телефонному мошенничеству и укрепить доверие к цифровым платформам, — отметил генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев.