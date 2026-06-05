В Казахстане ввели квоты на вывоз овец и коз

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории республики составляет в разовом и совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя — не более 500 голов на весь период действия квоты.