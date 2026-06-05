В Казахстане ввели квоты на вывоз овец и коз

«Ввести сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев», — говорится в документе.
Также утверждены правила распределения квот.
Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев составляет:
для откормочных площадок — 60 000 голов; для товаропроизводителей — 60 000 голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории республики составляет в разовом и совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя — не более 500 голов на весь период действия квоты.
Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты.
Распределение количества квот на вывоз баранчиков старше 4 месяцев осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)».
На момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, составляет в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование.
Данные о мощностях откормочных площадок формируются по информации местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения.
Животные, планируемые к вывозу, регистрируются в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем-откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за три месяца до постановки на карантин.
Акт эпизоотического обследования действует в течение 10 календарных дней после дня его подписания.
Квота действительна в течение срока действия акта эпизоотического обследования и вывоз животных осуществляется в пределах данного срока.
В случае истечения срока действия акта эпизоотического обследования выданная квота автоматически считается недействительной и не подлежит повторному перераспределению и возврату в общий лимит квоты.
В случае обращения откормочной площадки или товаропроизводителя посредством портала с запросом о прекращении действия выданной лицензии квота, распределенная в рамках данной лицензии, автоматически считается использованной и не подлежит повторному перераспределению и возврату в общий лимит квоты.
Приказ вводится в действие с 3 июня 2026 года.