Лесопромышленникам могут добавить поддержки

«Протокола пока нет, но мы уверены, что в правительстве нас услышали», — заявил один из собеседников. По данным источников, рост арендных платежей могут заморозить до 2028 года. Также обсуждался вариант повышения ставок с трехлетней рассрочкой, однако в компаниях считают, что это не решит текущих проблем.