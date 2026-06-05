Эксперт ВТБ о подходе к ИИ-технологиям: каждый проект должен окупаться

По словам Дмитрия Пьянова, каждый проект должен быть «счетным» и окупаться за несколько лет. Ориентир для разработчиков жесткий: на каждый потраченный рубль технология должна приносить 2−3 рубля дохода. Если математическая модель не гарантирует прямую финансовую отдачу, идею отправляют в корзину. Так, из 130 первоначальных предложений по созданию цифровых помощников в работу взяли лишь 17 самых перспективных.