В развитие курортной инфраструктуры Сочи инвестируют более 4 млрд рублей

Сегодня Сочи нуждается не в спальных кварталах, а в современных гостиницах. И важно, что вы вкладываете в строительство отеля, а не в апартаменты, которые потом будут распроданы по частям. Главное, чтобы новый объект гармонично вписался в сложившуюся застройку и стал еще одной точкой притяжения.