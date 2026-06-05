В развитие курортной инфраструктуры Сочи инвестируют более 4 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил два крупных соглашения, направленных на развитие туристического потенциала Сочи. Общий объем инвестиций в новые проекты превысит 4 миллиарда рублей. Подписи под протоколами о намерениях поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Крупным проектом станет строительство многофункционального гостинично-офисного комплекса в Центральном районе Сочи. В этот проект застройщик вложит более 3,6 млрд рублей до конца 2028 года.
В новом семиэтажном здании премиум-класса обустроят 177 комфортабельных номеров, современные офисные пространства, рестораны и кафе, медицинский и SPA-центры, бассейн, а также подземный автопаркинг.
Сегодня Сочи нуждается не в спальных кварталах, а в современных гостиницах. И важно, что вы вкладываете в строительство отеля, а не в апартаменты, которые потом будут распроданы по частям. Главное, чтобы новый объект гармонично вписался в сложившуюся застройку и стал еще одной точкой притяжения.
Еще одно соглашение касается расширения пансионата в Лазаревском районе, построенного в 1982 году. Компания выкупила объект десять лет назад и уже провела капремонт корпусов на 116 номеров.
Теперь инвестор готов направить еще 420 млн рублей на расширение номерного фонда. Глава региона поблагодарил руководство компании за сохранение и качественное обновление исторического курортного фонда Кубани.