Губернатор Носов выступил против windfall tax для золотодобытчиков

По мнению Носова, введение таких мер может «отбить желание заниматься бизнесом». «Думаю, что такие меры просто не спасут бюджет, не спасут экономику в целом. А вот сигнал о том, что, значит, не вкладывайте, не богатейте, не развивайтесь, вот это будет очень четкий, долгосрочный причем, посыл. И я бы очень хорошо подумал, прежде чем это реализовать», — сказал глава региона.