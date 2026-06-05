Губернатор Носов выступил против windfall tax для золотодобытчиков

Интервью. Сергей Носов.
Возможное введение налога на сверхдоходы для золотодобытчиков будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия, заявил в интервью телеканалу РБК губернатор Магаданской области Сергей Носов. «Если коротко, я отрицательно к этому отношусь. Не только потому, что я глава золотодобывающего региона. Меры, которые предлагаются, они разовые, сиюминутные, с серьезными, тяжелыми, долгосрочными последствиями», — предупредил он.
Обсуждение вопроса о введении налога на сверхприбыль (windfall tax) для некоторых производителей сырьевых товаров и ряда банков возобновилось в конце марта во время рассмотрения отчета Банка России в Госдуме. Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство готово обсуждать возобновление механизма, но этот вопрос должен стать предметом отдельного анализа.
По мнению Носова, введение таких мер может «отбить желание заниматься бизнесом». «Думаю, что такие меры просто не спасут бюджет, не спасут экономику в целом. А вот сигнал о том, что, значит, не вкладывайте, не богатейте, не развивайтесь, вот это будет очень четкий, долгосрочный причем, посыл. И я бы очень хорошо подумал, прежде чем это реализовать», — сказал глава региона.
Опрошенные РБК эксперты ранее называли золотодобывающую отрасль одной из тех, в отношении которых может быть введен налог, так как золото в 2023—2025 годах подорожало примерно на 63%.
В конце мая замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что министерство не обсуждает введение налога на сверхприбыль. «Сейчас таких обсуждений нет. Опять-таки, при обсуждении бюджета на следующую трехлетку, 2027−2029 годы, в комплексе будут рассматриваться все доходы и расходы федерального бюджета, соответственно, исходя из потребности будет приниматься решение», — сказал он.
По мнению губернатора Магаданской области, есть другие способы решения экономических проблем, например «то, что было предложено или озвучено рядом крупнейших предпринимателей на съезде РСПП, когда ответственный бизнес, понимая всю ситуацию, готов вносить деньги, средства, добровольно причем».
По итогам съезда РСПП в марте его глава Александр Шохин рассказал, что один из бизнесменов сделал «неожиданно большой» взнос в пользу государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это было решением бизнесмена и его семьи, президент Владимир Путин к этому не призывал.