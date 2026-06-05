Экономика России может расти только интенсивным путем, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. "Экстенсивный рост происходит, когда задействуется все больше свободных ресурсов — снижается безработица за счет перехода работников в число занятых, растет использование производственных мощностей.
По достижении пика использования доступных факторов производства — особенно трудовых — дальнейший рост экономики может быть только интенсивным — за счет эффективности использования в экономике производственных ресурсов, роста общей факторной производительности и производительности труда, в частности", — сказал он в ходе ПМЭФ-2026.
По его словам, Россию ждет именно интенсивный рост, обусловленный ростом эффективности использования имеющихся ресурсов. Такой рост с меньшей вероятностью перегреет экономику.
Дмитрий Пьянов назвал возможные источники эффективности:
Переток трудовых ресурсов в более производительные секторы и компании. Здесь помогут меры по поддержке межрегиональной мобильности труда;
Цифровизация и платформизация экономики, в т.ч. развитие платформ упрощает мобильность на рынке труда;
Существенный рост инвестиций, которые в реальном выражении приросли более чем на четверть с 2021 года (будет толкать производительность труда наверх), ввод в эксплуатацию новых высокотехнологичных производства;
Использование технологий ИИ, особенно их внедрение в секторах с низкой производительностью труда, роботизация.
Среди ограничений можно ответить темпы роста производительности труда, которые, по оценкам Минэкономразвития, по итогам 2025 года составили лишь 0,7% г/г. «Это камень преткновения», — указал представитель ВТБ.