Экономика России может расти только интенсивным путем, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

По достижении пика использования доступных факторов производства — особенно трудовых — дальнейший рост экономики может быть только интенсивным — за счет эффективности использования в экономике производственных ресурсов, роста общей факторной производительности и производительности труда, в частности", — сказал он в ходе ПМЭФ-2026.