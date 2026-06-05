Новые красные автобусы и новые маршруты: хорошую новость сообщили жителям Алматы

«Маршруты будут обслуживаться частным перевозчиком ТОО “NomadBus”. Ежедневно на линию будут выходить 23 автобуса марки Yutong — это электрические 12-метровые низкопольные автобусы. Вместимость каждого составляет 90 пассажиров, что позволит эффективно обслуживать высокий пассажиропоток в часы пик. Подвижной состав отличается повышенным уровнем комфорта, вместительностью, плавностью хода и соответствует современным требованиям безопасности и экологичности», — сообщили в управлении.