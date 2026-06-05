Новые красные автобусы и новые маршруты: хорошую новость сообщили жителям Алматы

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города рассказали, что с 6 июня в Алматы начнут работу новые городские автобусные маршруты № 134 и № 140.
«Маршруты будут обслуживаться частным перевозчиком ТОО “NomadBus”. Ежедневно на линию будут выходить 23 автобуса марки Yutong — это электрические 12-метровые низкопольные автобусы. Вместимость каждого составляет 90 пассажиров, что позволит эффективно обслуживать высокий пассажиропоток в часы пик. Подвижной состав отличается повышенным уровнем комфорта, вместительностью, плавностью хода и соответствует современным требованиям безопасности и экологичности», — сообщили в управлении.
Маршрут № 134 соединит вокзал «Алматы-1» с конечной остановкой «Автостанция». Протяженность маршрута составляет 39,7 км. Автобусы будут курсировать ежедневно с 05:50 до 23:00.
Маршрут № 140 соединит станцию метро «Райымбек батыра» с конечной остановкой «мкр. Горный гигант». Протяженность маршрута составляет 18,4 км. Автобусы будут курсировать ежедневно с 05:55 до 23:00.
В запуск новых маршрутов вложился перевозчик: финансирование и закупка электробусов осуществляются за счет собственных средств ТОО «NomadBus» без использования средств городского бюджета.
В мае в Алматы начал курсировать новый городской автобусный маршрут № 145.