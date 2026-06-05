ВТБ протестировал оплату с помощью цифровых рублей в терминалах

Как напомнил топ-менеджер, до конца 2026 года операции в цифровых рублях не облагаются комиссией, что позволит давать скидки, проводить акции и вкладывать ресурсы в развитие. По словам Дениса Бортникова, для приема платежей в новой форме валюты торговой точке не надо менять терминалы, но необходимо будет открыть счет в цифровых рублях.