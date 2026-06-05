Новак рассказал о структурных изменениях экономики России

В экономике с учетом ее цикличности всегда происходят структурные изменения, план действий в этих условиях уже утвержден российским правительством. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Правительство Российской Федерации утвердило план структурных изменений экономики, который включает в себя основные направления, требующие структурных изменений. Ну и прежде всего это изменение структуры занятости, вовлечение в занятость людей тех категорий, которые сегодня занимают достаточно небольшую нишу в структуре занятости. Это и молодежь, это и люди предпенсионного возраста, пенсионного возраста, вовлечение ветеранов [военной операции]», — сказал Новак.
Он также упомянул повышение гибкости труда.
«Ключевой вопрос, безусловно, сегодня стоящий на повестке и который должен дать рост изменения структуры, — это рост производительности труда. Это должно стать таким национальным драйвером. Все предприятия, от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в повышении эффективности [труда]», — добавил вице-премьер.
Накануне президент Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики.
По словам президента, высокая ключевая ставка ЦБ ведет к сокращению инвестиций, однако такие меры были приняты осознанно для сдерживания инфляции и сохранения устойчивости экономики. Путин отметил, что власти не хотят допустить резкого роста цен по сценарию отдельных стран и считают нынешние шаги необходимыми для общего состояния российской экономики.
Оценивая ситуацию, Путин заявил, что разговоры о серьезных проблемах в российской экономике преувеличены, и призвал ориентироваться на реальные показатели, тенденции и фактическое положение дел. Он также отметил, что жесткие макроэкономические меры дают результат: по итогам прошлого года экономика России показала небольшой рост и, по его словам, продолжает расти.
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