Новак рассказал о структурных изменениях экономики России

«Правительство Российской Федерации утвердило план структурных изменений экономики, который включает в себя основные направления, требующие структурных изменений. Ну и прежде всего это изменение структуры занятости, вовлечение в занятость людей тех категорий, которые сегодня занимают достаточно небольшую нишу в структуре занятости. Это и молодежь, это и люди предпенсионного возраста, пенсионного возраста, вовлечение ветеранов [военной операции]», — сказал Новак.