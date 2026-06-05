Названы самые востребованные профессии в Казахстане в 2026 году

По итогам 2025 года на Электронной бирже труда Казахстана было размещено 1,09 млн вакансий. При этом в текущем году ожидается дальнейший рост спроса на рабочую силу.
По прогнозам Центра развития трудовых ресурсов, в течение 2026 года, в зависимости от сценария, ожидаемое количество заявленных на ЭБТ вакансий составит от 1,12 млн до 1,31 млн. Согласно базовому сценарию, количество вакансий на ЭБТ в текущем году составит около 1,2 млн — на 9% больше, чем в 2025-м.
Наибольшая потребность в работниках, по базовому сценарию, прогнозируется в Астане, где ожидается размещение 128 тыс. вакансий. Помимо столицы, в число регионов-лидеров войдут Алматы (102 тыс. вакансий), а также Туркестанская (98 тыс.), Павлодарская (88 тыс.) и Карагандинская (77 тыс.) области.
Меньше всего вакансий, по прогнозным данным, будет насчитываться в Улытауской (19 тыс.), Мангистауской (26 тыс.) и Жетысуской (28 тыс.) областях. Доля каждого из перечисленных регионов составит около 2% от общего значения по стране.
Наиболее востребованными останутся профессии в сфере образования, здравоохранения, обрабатывающей промышленности, государственного управления и социального обеспечения, а также сельского хозяйства и торговли.
Более детальная информация представлена в инфографике ниже.
Что касается отдельных профессий, ситуация неоднозначна.
Отметим топ-10 наиболее востребованных (по базовому прогнозу) профессий в 2026 году:
• разнорабочие (80,9 тыс. вакансий);
• прочие неквалифицированные рабочие (63,9 тыс. вакансий);
• дворники и уборщики открытых территорий (50,8 тыс. вакансий);
• учителя средней школы по общественным наукам (33,5 тыс. вакансий);
• средний медицинский персонал по уходу (26,3 тыс. вакансий);
• неквалифицированные рабочие обрабатывающей промышленности (22 тыс. вакансий);
• работники по уходу за больными (20,2 тыс. вакансий);
• уборщики в офисах (20 тыс. вакансий);
• воспитатели в дошкольном образовании (19,7 тыс. вакансий);
• уборщики помещений (19 тыс. вакансий).
Таким образом, прогноз показывает, что наибольший спрос на рынке труда в 2026 году будет сосредоточен преимущественно в сегменте массовых и рабочих профессий, а также в социальной сфере. Значительная часть наиболее востребованных специальностей относится к неквалифицированному труду, услугам по уборке и благоустройству территорий, что свидетельствует о сохраняющейся высокой потребности экономики в работниках для обеспечения базовых производственных и коммунальных процессов.
Вместе с тем среди лидеров по количеству вакансий присутствуют педагоги и медицинские работники. Высокий спрос на учителей, воспитателей, средний медицинский персонал и работников по уходу за больными отражает растущую потребность в кадрах для системы образования и здравоохранения на фоне демографического роста и расширения социальной инфраструктуры.
В результате структура спроса на рабочую силу в Казахстане остаётся достаточно неоднородной: с одной стороны, работодатели активно ищут работников для выполнения массовых и низкоквалифицированных работ, с другой — сохраняется существенная потребность в специалистах социальной сферы, от которых напрямую зависит качество человеческого капитала страны.