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Названы самые востребованные профессии в Казахстане в 2026 году

Возглавили список рабочие специальности.

Источник: Деловой Казахстан

По итогам 2025 года на Электронной бирже труда Казахстана было размещено 1,09 млн вакансий. При этом в текущем году ожидается дальнейший рост спроса на рабочую силу.

По прогнозам Центра развития трудовых ресурсов, в течение 2026 года, в зависимости от сценария, ожидаемое количество заявленных на ЭБТ вакансий составит от 1,12 млн до 1,31 млн. Согласно базовому сценарию, количество вакансий на ЭБТ в текущем году составит около 1,2 млн — на 9% больше, чем в 2025-м.

Наибольшая потребность в работниках, по базовому сценарию, прогнозируется в Астане, где ожидается размещение 128 тыс. вакансий. Помимо столицы, в число регионов-лидеров войдут Алматы (102 тыс. вакансий), а также Туркестанская (98 тыс.), Павлодарская (88 тыс.) и Карагандинская (77 тыс.) области.

Меньше всего вакансий, по прогнозным данным, будет насчитываться в Улытауской (19 тыс.), Мангистауской (26 тыс.) и Жетысуской (28 тыс.) областях. Доля каждого из перечисленных регионов составит около 2% от общего значения по стране.

Наиболее востребованными останутся профессии в сфере образования, здравоохранения, обрабатывающей промышленности, государственного управления и социального обеспечения, а также сельского хозяйства и торговли.

Более детальная информация представлена в инфографике ниже.

Что касается отдельных профессий, ситуация неоднозначна.

Отметим топ-10 наиболее востребованных (по базовому прогнозу) профессий в 2026 году:

• разнорабочие (80,9 тыс. вакансий);

• прочие неквалифицированные рабочие (63,9 тыс. вакансий);

• дворники и уборщики открытых территорий (50,8 тыс. вакансий);

• учителя средней школы по общественным наукам (33,5 тыс. вакансий);

• средний медицинский персонал по уходу (26,3 тыс. вакансий);

• неквалифицированные рабочие обрабатывающей промышленности (22 тыс. вакансий);

• работники по уходу за больными (20,2 тыс. вакансий);

• уборщики в офисах (20 тыс. вакансий);

• воспитатели в дошкольном образовании (19,7 тыс. вакансий);

• уборщики помещений (19 тыс. вакансий).

Таким образом, прогноз показывает, что наибольший спрос на рынке труда в 2026 году будет сосредоточен преимущественно в сегменте массовых и рабочих профессий, а также в социальной сфере. Значительная часть наиболее востребованных специальностей относится к неквалифицированному труду, услугам по уборке и благоустройству территорий, что свидетельствует о сохраняющейся высокой потребности экономики в работниках для обеспечения базовых производственных и коммунальных процессов.

Вместе с тем среди лидеров по количеству вакансий присутствуют педагоги и медицинские работники. Высокий спрос на учителей, воспитателей, средний медицинский персонал и работников по уходу за больными отражает растущую потребность в кадрах для системы образования и здравоохранения на фоне демографического роста и расширения социальной инфраструктуры.

В результате структура спроса на рабочую силу в Казахстане остаётся достаточно неоднородной: с одной стороны, работодатели активно ищут работников для выполнения массовых и низкоквалифицированных работ, с другой — сохраняется существенная потребность в специалистах социальной сферы, от которых напрямую зависит качество человеческого капитала страны.