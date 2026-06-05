Названы самые востребованные профессии в Казахстане в 2026 году

Таким образом, прогноз показывает, что наибольший спрос на рынке труда в 2026 году будет сосредоточен преимущественно в сегменте массовых и рабочих профессий, а также в социальной сфере. Значительная часть наиболее востребованных специальностей относится к неквалифицированному труду, услугам по уборке и благоустройству территорий, что свидетельствует о сохраняющейся высокой потребности экономики в работниках для обеспечения базовых производственных и коммунальных процессов.