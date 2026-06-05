Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Связанный с экс-министром Мухамедиулы актив на миллиард тенге вернули государству

В Алматы государству вернут 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы». Суд признал незаконными приватизацию и сделки с активом стоимостью 1,3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Источник: Nur.kz

В Алматы государству вернут 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы», ранее оказавшиеся в частной собственности после приватизации. Прокуратура города сообщила, что в 2015 году предприятие было незаконно приватизировано частным юридическим лицом. Также были отчуждены активы компании, включая здание площадью 2108,3 квадратного метра и земельный участок в Ауэзовском районе.

Для защиты имущественных интересов государства прокуратура Ауэзовского района обратилась в суд с иском о признании договора приватизации и последующих сделок недействительными. Кассационный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. В результате актив стоимостью 1,3 млрд тенге подлежит возврату в государственную собственность.

По данным прокуратуры Алматы, государству будет возвращено 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы».