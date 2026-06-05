Связанный с экс-министром Мухамедиулы актив на миллиард тенге вернули государству

В Алматы государству вернут 100% доли ТОО «Қазақ энциклопедиясы», ранее оказавшиеся в частной собственности после приватизации. Прокуратура города сообщила, что в 2015 году предприятие было незаконно приватизировано частным юридическим лицом. Также были отчуждены активы компании, включая здание площадью 2108,3 квадратного метра и земельный участок в Ауэзовском районе.