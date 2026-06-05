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Сколько налогов отчислили в бюджет крупнейшие доставщики еды в Казахстане?

Сколько налогов отчислили в бюджет крупнейшие доставщики еды? Казахстанский рынок FoodTech продолжает своё скачкообразное развитие.

Источник: Деловой Казахстан

По данным, опубликованным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за прошлый год казахстанские компании оказали услуг по доставке готовой еды, заказанной через интернет, на сумму более 169,5 млрд тг. В сравнении с 2024-м был отмечен рост в 1,9 раза. Если же сравнивать с показателем двухлетней давности, динамика будет ещё более ощутимой: почти в 3 раза.

Общая сумма складывается из двух индикаторов — объёма услуг, которые были оказаны кафе, ресторанами и закусочными через агрегаторы (маркетплейсы), и объёма услуг, оказанных через собственные интернет-ресурсы организаций питания. Вторая категория по итогам прошлого года была самой капиталоёмкой: 93,2 млрд тг. Это многократно превышает показатель предыдущего года (2,6 млрд тг) и может свидетельствовать о цифровизации и самостоятельном выходе на рынок FoodTech тех компаний, которые ранее обслуживали посетителей только в офлайн-точках. К слову, в прошлом году таких предприятий, имеющих собственные сайты, было уже 72. Большинство (96%) компаний, зарегистрированных по ОКВЭД «Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания» и принимающих заказы онлайн, по данным БНС, в 2025-м предпочитали работать через общие агрегаторы.

По официальным данным, через маркетплейсы в прошлом году было оказано услуг по доставке пищи на заказ на сумму 76,3 млрд тг — на 35,8% больше, чем в 2024-м. Большая часть (87%) объёма услуг пришлась на малые предприятия, которые нарастили выручку на 25%. Здесь важно уточнить, что к малым предприятиям органы статистики относят компании, в которых работают до 100 человек. То есть большой ресторан с численностью персонала в 50−60 человек тоже считается малым предприятием. Крупные сети общепита в прошлом году имели относительно небольшую долю на маркетплейсах готовой еды: всего 13%.

Данные БНС позволяют более подробно рассмотреть структуру предприятий, оказывающих услуги по доставке готовой еды, заказанной на маркетплейсах. Более 74% всего объёма за 2025 год — 56,6 млрд из 76,3 млрд тг — пришлось на компании, которые обеспечивают деятельность веб-порталов, отвечают за информационные технологии и разработку ПО, но не готовят еду и не занимаются её доставкой. Это позволяет предположить, что удельный вес агрегаторов в общей стоимости готового блюда, которую видит покупатель в приложении, остаётся достаточно большим. Непосредственно те, кто готовит и доставляет еду, имеют в финансовом показателе объёма услуг долю в 19,9%.

Согласно информации, озвученной председателем Саморегулируемой организации общественного питания РК Вероникой Даугалиевой в СМИ, рынок готовой еды не всегда можно «посчитать» только по данным официальной статистики. Более точно картину можно оценить при сочетании статистических данных с собственными операционными показателями предприятий, сервисов доставки и платёжных платформ. По подсчётам эксперта, ориентировочный объём этого сегмента рынка может составлять 240−360 млрд тг в год, а его доля в общепите в целом — 20%-30%.

Рынок доставки готовой еды в Казахстане через маркетплейсы — развивающийся сегмент сервиса с относительно небольшим количеством участников. Многие из них входят в международные холдинги и организации. На основе данных Комитета государственных доходов Министерства финансов РК мы проанализировали налоговые отчисления четырёх крупнейших игроков рынка — Glovo, Wolt, «Яндекс Еда» и Chocofood. Важно: указанные показатели включают в себя данные в целом о налогах агрегаторов за все оказанные услуги, а не только за услуги по доставке готовой еды. К ним относятся доставка продуктов из супермаркетов, лекарств, цветов, бытовой химии и многого другого.

Самые большие налоговые выплаты по итогам прошлого года были у ТОО «Wolt Technologies Kazakhstan» (бренд Wolt): более 3 млрд тг. В сравнении с 2024 годом был отмечен рост на 25,5%, а за четыре года — в 8 раз. В 2026 году компания не снижает темп. Второе место по размерам обязательных выплат в бюджет заняло ТОО «Glovo Kazakhstan» (бренд Glovo). За 2025-й предприятие выплатило налогов на сумму более 2 млрд тг, рост за год — на 44,5%, за четыре года — почти в 19 раз. На третьем месте оказался ещё один международный бренд — «Яндекс Еда». По итогам 2025-го компания заплатила в бюджет Казахстана более 1,4 млрд тг (плюс 23,3%), а за январь-май текущего года уже превысила эту сумму. В число крупных участников мы также включили региональный бренд Chocofood. Объёмы налоговых поступлений у этого предприятия скромнее, чем у перечисленных выше агрегаторов: 116,7 млн тг по итогам прошлого года.