Сколько налогов отчислили в бюджет крупнейшие доставщики еды в Казахстане?

По данным, опубликованным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за прошлый год казахстанские компании оказали услуг по доставке готовой еды, заказанной через интернет, на сумму более 169,5 млрд тг. В сравнении с 2024-м был отмечен рост в 1,9 раза. Если же сравнивать с показателем двухлетней давности, динамика будет ещё более ощутимой: почти в 3 раза.
Общая сумма складывается из двух индикаторов — объёма услуг, которые были оказаны кафе, ресторанами и закусочными через агрегаторы (маркетплейсы), и объёма услуг, оказанных через собственные интернет-ресурсы организаций питания. Вторая категория по итогам прошлого года была самой капиталоёмкой: 93,2 млрд тг. Это многократно превышает показатель предыдущего года (2,6 млрд тг) и может свидетельствовать о цифровизации и самостоятельном выходе на рынок FoodTech тех компаний, которые ранее обслуживали посетителей только в офлайн-точках. К слову, в прошлом году таких предприятий, имеющих собственные сайты, было уже 72. Большинство (96%) компаний, зарегистрированных по ОКВЭД «Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания» и принимающих заказы онлайн, по данным БНС, в 2025-м предпочитали работать через общие агрегаторы.
По официальным данным, через маркетплейсы в прошлом году было оказано услуг по доставке пищи на заказ на сумму 76,3 млрд тг — на 35,8% больше, чем в 2024-м. Большая часть (87%) объёма услуг пришлась на малые предприятия, которые нарастили выручку на 25%. Здесь важно уточнить, что к малым предприятиям органы статистики относят компании, в которых работают до 100 человек. То есть большой ресторан с численностью персонала в 50−60 человек тоже считается малым предприятием. Крупные сети общепита в прошлом году имели относительно небольшую долю на маркетплейсах готовой еды: всего 13%.
Данные БНС позволяют более подробно рассмотреть структуру предприятий, оказывающих услуги по доставке готовой еды, заказанной на маркетплейсах. Более 74% всего объёма за 2025 год — 56,6 млрд из 76,3 млрд тг — пришлось на компании, которые обеспечивают деятельность веб-порталов, отвечают за информационные технологии и разработку ПО, но не готовят еду и не занимаются её доставкой. Это позволяет предположить, что удельный вес агрегаторов в общей стоимости готового блюда, которую видит покупатель в приложении, остаётся достаточно большим. Непосредственно те, кто готовит и доставляет еду, имеют в финансовом показателе объёма услуг долю в 19,9%.
Согласно информации, озвученной председателем Саморегулируемой организации общественного питания РК Вероникой Даугалиевой в СМИ, рынок готовой еды не всегда можно «посчитать» только по данным официальной статистики. Более точно картину можно оценить при сочетании статистических данных с собственными операционными показателями предприятий, сервисов доставки и платёжных платформ. По подсчётам эксперта, ориентировочный объём этого сегмента рынка может составлять 240−360 млрд тг в год, а его доля в общепите в целом — 20%-30%.
Рынок доставки готовой еды в Казахстане через маркетплейсы — развивающийся сегмент сервиса с относительно небольшим количеством участников. Многие из них входят в международные холдинги и организации. На основе данных Комитета государственных доходов Министерства финансов РК мы проанализировали налоговые отчисления четырёх крупнейших игроков рынка — Glovo, Wolt, «Яндекс Еда» и Chocofood. Важно: указанные показатели включают в себя данные в целом о налогах агрегаторов за все оказанные услуги, а не только за услуги по доставке готовой еды. К ним относятся доставка продуктов из супермаркетов, лекарств, цветов, бытовой химии и многого другого.
Самые большие налоговые выплаты по итогам прошлого года были у ТОО «Wolt Technologies Kazakhstan» (бренд Wolt): более 3 млрд тг. В сравнении с 2024 годом был отмечен рост на 25,5%, а за четыре года — в 8 раз. В 2026 году компания не снижает темп. Второе место по размерам обязательных выплат в бюджет заняло ТОО «Glovo Kazakhstan» (бренд Glovo). За 2025-й предприятие выплатило налогов на сумму более 2 млрд тг, рост за год — на 44,5%, за четыре года — почти в 19 раз. На третьем месте оказался ещё один международный бренд — «Яндекс Еда». По итогам 2025-го компания заплатила в бюджет Казахстана более 1,4 млрд тг (плюс 23,3%), а за январь-май текущего года уже превысила эту сумму. В число крупных участников мы также включили региональный бренд Chocofood. Объёмы налоговых поступлений у этого предприятия скромнее, чем у перечисленных выше агрегаторов: 116,7 млн тг по итогам прошлого года.