Сколько налогов отчислили в бюджет крупнейшие доставщики еды в Казахстане?

Самые большие налоговые выплаты по итогам прошлого года были у ТОО «Wolt Technologies Kazakhstan» (бренд Wolt): более 3 млрд тг. В сравнении с 2024 годом был отмечен рост на 25,5%, а за четыре года — в 8 раз. В 2026 году компания не снижает темп. Второе место по размерам обязательных выплат в бюджет заняло ТОО «Glovo Kazakhstan» (бренд Glovo). За 2025-й предприятие выплатило налогов на сумму более 2 млрд тг, рост за год — на 44,5%, за четыре года — почти в 19 раз. На третьем месте оказался ещё один международный бренд — «Яндекс Еда». По итогам 2025-го компания заплатила в бюджет Казахстана более 1,4 млрд тг (плюс 23,3%), а за январь-май текущего года уже превысила эту сумму. В число крупных участников мы также включили региональный бренд Chocofood. Объёмы налоговых поступлений у этого предприятия скромнее, чем у перечисленных выше агрегаторов: 116,7 млн тг по итогам прошлого года.