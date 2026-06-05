Нижегородцам чаще всего предлагали работу в сфере менеджмента весной 2026

Этой весной рынок труда в Нижегородской области заметно оживился: работодатели стали активнее приглашать соискателей на вакансии — по сравнению с зимним периодом количество предложений существенно выросло. Как отмечает платформа hh.ru, наиболее востребованными оказались специалисты в сфере менеджмента.