Нижегородцам чаще всего предлагали работу в сфере менеджмента весной 2026

Этой весной рынок труда в Нижегородской области заметно оживился: работодатели стали активнее приглашать соискателей на вакансии — по сравнению с зимним периодом количество предложений существенно выросло. Как отмечает платформа hh.ru, наиболее востребованными оказались специалисты в сфере менеджмента.
Такая тенденция объясняется традиционным сезонным подъёмом деловой активности. Анализ данных по Нижегородской области показал, какие профессиональные сферы продемонстрировали наибольший рост спроса на кадры этой весной:
Высший и средний менеджмент — число приглашений на вакансии увеличилось на 71%.
Закупки — рост спроса составил 43%.
Автомобильный бизнес — работодатели стали искать специалистов на 36% активнее.
Кроме того, заметный прирост наблюдался и в других направлениях:
Рабочий персонал — спрос вырос на 34%: предприятия наращивают штат для выполнения текущих и планируемых задач.
Стратегия, инвестиции и консалтинг — увеличение на 33%: компании уделяют больше внимания долгосрочному планированию и оптимизации бизнес‑процессов.
Туризм, гостиницы и рестораны — спрос на сотрудников вырос на 33%, что связано с подготовкой к летнему сезону и ростом внутреннего туризма.
Таким образом, весенний период традиционно становится временем активного найма: бизнес масштабируется, запускает новые проекты и готовится к сезонному увеличению нагрузки.
Ранее около 8 тысяч подростков хотят трудоустроить летом в Нижегородской области.