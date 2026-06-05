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Нижегородцам чаще всего предлагали работу в сфере менеджмента весной 2026

Весенний период традиционно становится временем активного найма: бизнес масштабируется, запускает новые проекты и готовится к сезонному увеличению нагрузки.

Этой весной рынок труда в Нижегородской области заметно оживился: работодатели стали активнее приглашать соискателей на вакансии — по сравнению с зимним периодом количество предложений существенно выросло. Как отмечает платформа hh.ru, наиболее востребованными оказались специалисты в сфере менеджмента.

Такая тенденция объясняется традиционным сезонным подъёмом деловой активности. Анализ данных по Нижегородской области показал, какие профессиональные сферы продемонстрировали наибольший рост спроса на кадры этой весной:

Высший и средний менеджмент — число приглашений на вакансии увеличилось на 71%.

Закупки — рост спроса составил 43%.

Автомобильный бизнес — работодатели стали искать специалистов на 36% активнее.

Кроме того, заметный прирост наблюдался и в других направлениях:

Рабочий персонал — спрос вырос на 34%: предприятия наращивают штат для выполнения текущих и планируемых задач.

Стратегия, инвестиции и консалтинг — увеличение на 33%: компании уделяют больше внимания долгосрочному планированию и оптимизации бизнес‑процессов.

Туризм, гостиницы и рестораны — спрос на сотрудников вырос на 33%, что связано с подготовкой к летнему сезону и ростом внутреннего туризма.

Таким образом, весенний период традиционно становится временем активного найма: бизнес масштабируется, запускает новые проекты и готовится к сезонному увеличению нагрузки.

Ранее около 8 тысяч подростков хотят трудоустроить летом в Нижегородской области.